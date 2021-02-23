Санду заявила, что продолжит добиваться досрочных выборов в парламент

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду высказалась против формирования правительства и намерена продолжить добиваться досрочных выборов в парламент. Об этом глава республики заявила в ходе брифинга во вторник.

"Единственный выход из [политического] кризиса - это досрочные выборы [в парламент]. Нельзя возвести прочный дом на гнилом фундаменте. <...> Реальным сувереном в государстве является народ, который может разрешить эту ситуацию. На досрочных выборах или на референдуме люди будут решать судьбу своей страны", - сказала Санду.

"Я не держусь за функции и не буду удобным президентом для тех, кто не уважает закон и граждан страны", - отметила она. Президент еще раз обратилась к парламенту с призывом идти на досрочные выборы. "Я прошу депутатов, которые не оказались вовлеченными в мафиозные кланы, немного смелости и ответственности. Смелость необходима, чтобы пойти на досрочные выборы, а ответственность - для осознания того, что ничего хорошего из этого парламента не выйдет", - отметила президент.

Во вторник Конституционный суд признал незаконным указ Санду, которым президент дважды выдвинула на пост премьера заранее непроходную кандидатуру Натальи Гарилицы, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа. Как отмечают наблюдатели, таким способом Санду планирует улучшить представительство поддерживающей ее проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) в законодательном органе.

Роспуск парламента поддерживает также главный оппонент ПДС - Партия социалистов республики Молдова (ПСРМ). Однако ее лидер, экс-президент страны Игорь Додон предлагает сформировать переходное правительство и только после этого идти на досрочные выборы. Предполагается, что это будет технократическое правительство для обеспечения стабильности в условиях пандемии до досрочных выборов, которые по предложению Додона должны состояться летом.

Чтобы дать возможность переформатировать правительство и парламент, на чем в ходе акций протеста настаивали сторонники Санду, в декабре в отставку ушел представлявший ПСРМ премьер-министр Ион Кику.