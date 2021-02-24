В ООН призвали США расследовать сообщения о пытках в тюрьме Гуантанамо

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Эксперты ООН в области прав и свобод приветствовали планы администрации США закрыть тюрьму Гуантанамо. Вместе с тем в распространенном во вторник заявлении они призвали провести независимое и беспристрастное расследование сообщений о пытках, несправедливом судопроизводстве и других нарушениях в отношении заключенных.

"США должны ясно оставить позади эту темную главу в своей истории и продемонстрировать, что они не только готовы закрыть тюрьму, но и обеспечить невозможность повторного применения такой практики", - говорится в заявлении. По словам экспертов, "совершенные там преступления не должны остаться безнаказанными". Они напомнили, что многие из лиц, которые сейчас содержатся в Гуантанамо или содержались там прежде, "провели большую часть своей жизни в угнетающей ситуации, когда верховенство права не имело значения, а принуждающая и жестокая сила государства превалировала".

"Мы подчеркиваем необходимость отказа от политики и практики, приведших к созданию этой тюрьмы и военных комиссий, чтобы предотвратить рецидив практики, явно противоречащей международному праву", - подчеркивается в документе. Тем, кто подвергся произвольному задержанию и пыткам, должна быть предоставлена компенсация, считают эксперты ООН. Они призвали власти США "обеспечить независимые и беспристрастные расследования всех внушающих доверие утверждений о совершенных в этом контексте нарушениях", включая "пытки, тайное содержание под стражей и несправедливое судопроизводство".

Подписи под заявлением поставили 16 экспертов ООН, в том числе спецдокладчик по вопросам поощрения и защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолэйн, а также его коллеги: Нильс Мельцер, занимающийся предотвращением пыток, Ирен Хан - защитой права на свободу мнений и их свободное выражение, Агнес Калламар - вопросами внесудебных казней.

Ранее Белый дом подтвердил планы президента Джо Байдена закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Она расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша - младшего.

В период с ноября 2001 года по март 2002 года эта администрация издала ряд указов, касавшихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное заведение.