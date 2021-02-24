Суд разрешил властям Калифорнии применять закон о сетевой нейтральности

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа Калифорнии разрешил властям штата начать применение положений закона, закрепляющего в нем принципы сетевой нейтральности. Об этом свидетельствуют документы, поступившие во вторник в электронную базу суда.

Закон, о котором идет речь, подписал в 2018 году Джерри Браун, являвшийся в то время губернатором Калифорнии. До этого соответствующая инициатива получила одобрение обеих палат законодательного собрания штата. С критикой таких норм выступали крупные интернет-провайдеры, поскольку предполагалось, что они частично потеряют возможность определять, какие сетевые сервисы могут использовать их клиенты. Группа провайдеров в 2018 году подала иск к властям штата, пытаясь отменить новые нормы.

Судья Джон Мендес во вторник отказался удовлетворить ходатайство истцов. Они добивались введения запрета на применение закона до завершения все еще продолжающегося разбирательства.

Генпрокурор Калифорнии Хавьер Бесерра в свете данного постановления опубликовал заявление. Он назвал данное решение суда "важнейшей победой". Бесерра подчеркнул, что власти штата привержены принципам сетевой нейтральности.

Министерство юстиции США при республиканской администрации 45-го американского президента Дональда Трампа также пыталось не допустить применения данного закона в Калифорнии. Ведомство в 2018 году подало отдельный судебный иск к властям штата. В нем утверждалось, что Браун вышел за рамки своих полномочий губернатора, когда подписал соответствующий закон. Минюст США подчеркивал, что регулирование в интернете должно осуществляться на федеральном уровне, а не властями штатов.

Как следует из электронной базы суда, ранее в текущем месяце Минюст США отозвал данный иск. Это произошло в свете того, что новым президентом США стал демократ Джо Байден. Соответствующее разбирательство было прекращено.

Споры о сетевой нейтральности в США

Правила сетевой нейтральности были приняты в США в феврале 2015 года при демократической администрации 44-го президента страны Барака Обамы. Данный принцип, в частности, запрещает провайдерам блокировать сайты или применять дискриминационные меры против любого интернет-трафика. При этом Федеральная комиссия по связи США (ФКС) в декабре 2017 года при администрации Трампа проголосовала за изменение этого порядка, ее решение было одобрено Административно-бюджетным управлением Белого дома. Вскоре действие указанных правил в США было прекращено. Данный шаг американских властей спровоцировал массовые акции протеста в США.

Критики решения ФКС заостряли внимание на том, что в связи с отменой принципа сетевой нейтральности крупные провайдеры получают широкие полномочия определять, какие сайты и онлайн-сервисы их клиенты могут просматривать и использовать. Высказывались опасения, что компании смогут блокировать не понравившиеся им сайты и повышать сборы с таких интернет-компаний, как Netflix и YouTube, за доступ пользователей к их контенту.

Многие эксперты подчеркивают, что вслед за Калифорнией схожие законы, закрепляющие принцип сетевой нейтральности, могут принять и в других американских штатах.