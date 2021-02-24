Китайский эксперт считает, что влияние России на мировой арене в период пандемии усилилось

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Россия в период пандемии нового коронавируса смогла усилить свое влияние на международной арене, укрепив отношения с партнерскими государствами. Такую точку зрения высказал в среду глава Центра по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи.

"В 2020 году РФ и восточноевропейские страны ощутили большое негативное воздействие пандемии, - заявил он на симпозиуме по международным вопросам, состоявшемся в китайской столице. - Однако в целом Россия смогла сохранить стабильность. И, несмотря на давление, которое испытала российская экономика, РФ смогла добиться заметных успехов в дипломатической сфере, <...> сохранив стабильные отношения с партнерскими государствами и усилив свое влияние [на международной арене]".

В то же время, как уточнил эксперт, "возросли издержки", которые Москва вынуждена нести при реализации своей внешнеполитической стратегии. Сунь Чжуанчжи отметил, что обстановка во взаимодействии РФ "с Европой и США <...> остается прежней".

По мнению главы центра, отношения между Россией и Соединенными Штатами по-прежнему крайне напряжены, а при взаимодействии РФ с Евросоюзом "не наблюдается каких-либо положительных изменений". В то же время он подчеркнул, что Москва одновременно продолжает укреплять отношения с Пекином, оказывая ему ценную поддержку и "выступая против клеветы США в адрес Китая".

"Таким образом, китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией и демонстрируют позитивную тенденцию в своем развитии", - подытожил Сунь Чжуанчжи.