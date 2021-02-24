Оппозиция в Грузии требует введения санкций в отношении властей за арест депутата Мелии

ТБИЛИСИ, 24 февраля. /ТАСС/. Представители оппозиции в Грузии просят международных партнеров ввести санкции в отношении отдельных руководителей страны, причастных к аресту депутата, председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ники Мелии. Об этом в среду сообщила журналистам член ЕНД Хатия Деканоидзе.

"Мы начинаем работать над международными санкциями не только против главного олигарха (миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили - прим. ТАСС), но и против всех тех людей, полицейских, высокопоставленных чиновников, прокуроров, судей, которые мешают демократии и верховенству закона", - сказала Деканоидзе, отвечая на соответствующий вопрос.

Политик также откликнулась на призыв премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о начале диалога, отметив, что оппозиция будет разговаривать с властями лишь в том случае, если освободят Мелию и их сторонника Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, которого они считают политзаключенным. Помимо этого, единственной темой обсуждения с властями должен быть вопрос проведения досрочных парламентских выборов.

Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Операция прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Действия властей вызвало озабоченность у Госдепа США, конгрессменов, ООН, а также отдельных евродепутатов.

Решение суда об аресте Мелии вызвало политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, однако тогда сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.