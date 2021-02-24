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В МИД ФРГ считают, что санкции против Медведчука не нарушают основные принципы ОБСЕ и СЕ

В ведомстве заявили, что санкции против Виктора Медведчука, а также 19 компаний основаны на составе преступления "Финансирование терроризма" в соответствии с украинским уголовным правом

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. МИД ФРГ полагает, что меры, принятые в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, не нарушают основные принципы ОБСЕ и Совета Европы (СЕ). Об этом в среду заявили журналистам в ведомстве.

"Санкции против Виктора Медведчука и еще семи человек, а также 19 компаний основаны на составе преступления "Финансирование терроризма" в соответствии с украинским уголовным правом. На сегодняшний день, насколько нам известно, действия руководства Украины базируются на правовой основе, которая в принципе не нарушает законы и постановления ОБСЕ или Совета Европы", - сообщили в германском внешнеполитическом ведомстве.

При этом указывается, что в 2014 году, среди прочего, США ввели санкции против Виктора Медведчука за "подрыв безопасности, территориальной целостности и демократии Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik и их владельца, депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. 20 февраля Зеленский утвердил санкции в отношении главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, пяти граждан России и 19 юридических лиц.

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