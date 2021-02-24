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Новым послом Австрии в России назначат Вернера Альмхофера

Дипломат будет наделен руководящими полномочиями после получения необходимого агремана принимающего государства и выдачи верительной грамоты

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Совет министров Австрии в среду принял решение о замене руководителей зарубежных представительств, в соответствии с которым руководителем австрийского посольства в России станет Вернер Альмхофер.

"По предложению министра иностранных дел Александера Шалленберга сегодня на заседании совета министров было принято решение о замещении [постов в структуре] нескольких австрийских представительских органов", - говорится в распространенном заявлении МИД Австрии.

Согласно документу внешнеполитического ведомства, руководство посольством Австрии в Москве было предложено поручить Вернеру Альмхоферу. Дипломат будет наделен руководящими полномочиями после получения необходимого агремана принимающего государства и выдачи верительной грамоты федеральным президентом республики.

В настоящее время послом Австрии в России является Йоханнес Айгнер. Вернер Альмхофер - действующий посол Австрии в Польше.

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