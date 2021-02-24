Суд Техаса заблокировал решение Байдена приостановить депортацию мигрантов на неясный срок

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Суд округа Виктория (штат Техас) постановил на неопределенный срок прекратить исполнение решения администрации нового президента США Джо Байдена о приостановке на 100 дней депортации некоторых категорий нелегальных иммигрантов. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

По его данным, федеральный судья Дрю Типтон, который был выдвинут на эту должность в прошлом году бывшим американским президентом Дональдом Трампом, во вторник продлил на неопределенный срок действие своего постановления, вынесенного 26 января. Тогда судья запретил в течение двух недель вводить мораторий администрации Байдена на депортацию иммигрантов. Сейчас Типтон не определил срок возобновления соблюдения моратория.

Таким образом судья удовлетворил иск генерального прокурора Техаса Кена Пакстона. Последний оспаривал законность пакета указов администрации демократа Байдена, предусматривающих фактически легализацию около 11 млн человек, проживающих в США незаконно. Подобная перспектива противоречит федеральным законам и чревата увеличением нагрузки на бюджет этого американского штата, убежден генпрокурор.

Сразу после состоявшейся 20 января инаугурации Байден подписал ряд указов, в частности поручил Министерству внутренней безопасности в консультации с генеральной прокуратурой принять меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Это позволяет отсрочить депортацию молодых людей, которых привезли в США детьми. Кроме того, новый президент направил в Конгресс законопроект, предусматривающий получение мигрантами американского гражданства.