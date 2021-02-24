В Испании избавились от последней статуи Франсиско Франко

МАДРИД, 24 февраля. /ТАСС/. Последняя остававшаяся в Испании статуя диктатора Франсиско Франко (1892-1975 годы) была убрана в автономном городе Мелилья. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, ассамблея автономного города ранее поддержала решение избавиться от монумента, который был установлен у входа в местный порт. За инициативу проголосовали 14 депутатов, 10 парламентариев воздержались, один высказался против. Статуя появилась в городе в 1978 году.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Он умер в 1975 году в возрасте 82 лет, был похоронен в монументальном комплексе "Долина павших" под Мадридом. Оттуда 24 октября 2019 года его останки были перенесены на кладбище Мингоррубио.