Президент Армении и командующий миротворцами РФ в Карабахе обсудили возвращение пленных

ЕРЕВАН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян и командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов в среду на встрече в Ереване обсудили вопрос возвращения армянских пленных. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Собеседники обсудили вопросы, связанные с возвращением армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых Азербайджаном, и поиском пропавших без вести. Саркисян счел неприемлемым любое препятствие поисковым операциям со стороны Азербайджана, посчитал безотлагательным решение этих чрезвычайно чувствительных, жизненно важных вопросов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "президент Армении высоко оценил деятельность российских миротворцев в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) и пожелал успехов в службе". "Генерал Мурадов проинформировал президента Армении о выполнении задач, поставленных перед миротворцами, подчеркнув теплое отношение народа Нагорного Карабаха к российским военнослужащим", - указано в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями о процессе демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.