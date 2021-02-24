Меркель не исключает в будущем привилегий для привитых от коронавируса

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выступает против того, чтобы сейчас гражданам с прививкой от коронавируса давать какие-либо преференции, но не исключила этого в будущем. Об этом она заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого опубликованы в среду на сайте издания.

По ее словам, когда-нибудь в будущем "нужно будет подумать - можно ли в некоторых областях дать доступ [к товарам и услугам] только привитым". Она добавила, что говорить об этом можно будет только тогда, когда с одной стороны многие себе сделают вакцину, а другие будут противиться этому. "Но мы еще не достигли этой стадии", - сказала она. Сейчас, по словам канцлера, все это неактуально, поскольку людей без вакцины - подавляющее большинство.

Меркель назвала еще одно условие - должно быть научно доказано, что привитые не передают коронавирус другим гражданам.

До недавних пор вакцинация в ФРГ велась при помощи двух препаратов: BioNTech - Pfizer и Moderna. Приоритет был у граждан старше 80 лет и работников домов престарелых. Вакцина AstraZeneca получила допуск в ЕС позже, но, в соответствии с решением германского регулятора, не предназначена для граждан старше 65, поскольку якобы не вызывает у этой возрастной группы желаемого иммунного ответа. Властям пришлось вносить дополнения в очередность вакцинации, и теперь прививать можно другие группы населения, к примеру представителей властей, учителей, полицейских.

В ФРГ как минимум одну часть вакцины получили 3,5 млн человек - около 4,2% от общей численности населения.