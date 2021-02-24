Минск намерен пресечь давление зарубежных дипломатов на суд в Белоруссии

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Белоруссия считает неприемлемой практику воздействия на работу белорусских судов зарубежными государствами через своих дипломатов. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, опубликованном в среду на сайте ведомства.

"Попытки оказания зарубежными государствами давления на белорусскую судебную систему, включая спланированные PR-акции коллективного посещения иностранными дипломатами судебных процессов по делам, напрямую не связанным с гражданами этих государств, не могут рассматриваться иначе как злоупотребление дипломатическим статусом", - отметил официальный представитель МИД республики.

Глаз заявил, что в стране созданы условия открытости разбирательства и законодательно закреплены нормы, регулирующие возможность присутствия на судебных процессах, в том числе иностранных представителей (дипломатов, консульских работников) в судебных процессах, где одной из сторон выступает гражданин этого иностранного государства. "Однако в настоящее время мы наблюдаем попытку внедрения западными странами новой практики - практики воздействия на суд через дипломатов", - сказал пресс-секретарь. Он отметил, что необоснованное присутствие иностранных дипломатов на открытых судебных заседаниях по делам, не касающимся их граждан, является, по сути, попыткой "скрытого участия в принятии судебного решения путем оказания давления на суд". "При этом, подчеркну, такое давление оказывается не иностранным гражданином в личном качестве, а именно дипломатом как официальным представителем зарубежного государства. То есть речь идет о де-факто давлении на суд со стороны иностранного государства", - пояснил Глаз. Он подчеркнул, что данная практика является "неприемлемой для любого суверенного государства как с точки зрения недопустимости вмешательства во внутренние дела, так и с точки зрения недопустимости нарушения независимости судебной власти".

Пресс-секретарь заявил, что в Минске оставляют за собой право пресекать такие попытки с использованием всех юридических возможностей, в соответствии с национальным законодательством и международным правом, включая механизмы, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

В МИД также отметили, что практика посещения иностранными дипломатами неправительственных организаций, тем более официально не зарегистрированных, в отношении сотрудников которых ведутся судебные разбирательства в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности, в том числе с привлечением нелегальных ресурсов из-за рубежа, также выглядит сомнительно. "Отдельно подчеркну, что необоснованные критические замечания по таким разбирательствам со стороны иностранных дипломатов выглядят особенно странно, поскольку подобная незаконная финансовая деятельность в их странах также преследуется по закону", - заключил пресс-секретарь МИД Белоруссии.