В США третья фаза испытаний вакцины Johnson & Johnson подтвердила ее эффективность

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Третья фаза испытаний разовой вакцины от коронавируса нового типа, изготовленной американской компанией Johnson & Johnson, подтвердила ее эффективность и безопасность. Об этом со ссылкой на опубликованные Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) результаты испытаний сообщила в среду газета The Hill.

В прошлом месяце, как напомнило издание, компания объявила о том, что эффективность вакцины составляет 66%, но не представила результатов ее последних испытаний, в том числе и обновленного варианта препарата. Согласно же публикации FDA, эффективность вакцины может достигать 85% при лечении наиболее тяжелых случаев заболевания.

Теперь, по данным издания, экспертный совет FDA проведет в пятницу совещание, на котором будет принято решение о целесообразности одобрения данного препарата в качестве средства для экстренного использования против коронавируса нового типа. Как указала газета, в случае положительного решения вакцина от Johnson & Johnson может быть одобрена к использованию на территории США уже на этой неделе, став третьим по счету препаратом от коронавируса, применяемым в стране, вслед за вакцинами консорциума BioNTech и Pfizer и компании Moderna.

В конце прошлой недели Johnson & Johnson сообщила на своем сайте, что подала во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на одобрение для экстренного использования вакцины своего подразделения Janssen. Компания передала в организацию пакет документов, включающий в себя предварительные оценки безопасности и эффективности препарата на основе данных, полученных при проведении третьей фазы клинических испытаний. В ходе этой фазы, по данным компании, вакцина продемонстрировала эффективность до 85%.

15 февраля ВОЗ одобрила для экстренного применения два варианта вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Ранее одобрение организации получила вакцина Comirnaty и препарат, разработанный совместно Pfizer и BioNTech. Как пояснили в ВОЗ, процедура одобрения предусматривает оценку "безопасности и эффективности вакцин от COVID-19". Только после завершения этой процедуры препараты могут быть поставлены в страны мира через международный механизм доступа к вакцинам COVAX. Кроме того, включение в список ВОЗ "позволяет странам ускорить их собственное регулятивное одобрение для импорта и применения вакцин".