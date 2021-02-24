Разведка США в ближайшее время опубликует доклад об убийстве саудовского журналиста

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Аппарат директора Национальной разведки США в ближайшее время опубликует рассекреченную часть доклада об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле в октябре 2018 года. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

"Аппарат директора Нацразведки в ближайшее время опубликует доклад об убийстве Хашкаджи. Он готовится к публикации и скоро будет обнародован", - отметила она.

По словам Псаки, президент США Джо Байден в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Пресс-секретарь подчеркнула, что Байден пока не намерен контактировать с наследным принцем и первым заместителем главы правительства королевства Мухаммедом бен Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Американский лидер также планирует провести беседу с королем один на один, и наследный принц не будет участвовать в разговоре.

Отвечая на вопрос журналистов, продолжает ли Байден считать Саудовскую Аравию "изгоем", Псаки отметила, что взгляды президента вряд ли изменились, однако у Вашингтона и Эр-Рияда есть общие интересы.

Как ранее сообщил информационный портал Axios, в докладе об убийстве журналиста будет фигурировать имя наследного принца королевства.