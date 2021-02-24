Меркель рассчитывает взять под контроль ситуацию с коронавирусом "через несколько месяцев"

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель надеется на то, что ситуацию с коронавирусом в стране удастся взять под контроль через несколько месяцев. Об этом она заявила в опубликованном в среду вечером интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Это, наверняка, займет еще несколько месяцев", - считает канцлер. "Если вакцины будут эффективными, если они будут производиться и поставляться в обещанных нам объемах, то мы через несколько месяцев приблизимся к так называемому коллективному иммунитету", - добавила Меркель, отметив, что до этого придется предпринимать все возможные меры для того, чтобы число новых случаев заражения не повышалось.

Глава германского правительства снова выразила беспокойство в связи с распространением новых штаммов коронавируса. "Доля более агрессивных мутаций по отношению к изначальному вирусу, к сожалению, будет увеличиваться", - предупредила она. "Эта доля может в течение 10 дней удвоиться: из 20% будет 40, затем 80. И тогда старый вирус исчезнет. Это реальность", - сказала канцлер.