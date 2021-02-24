Зеленский подписал указ о годовых программах под эгидой Комиссии Украина - НАТО

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина - НАТО, документ определяет положения о разработке соответствующих годовых программ и оценке результатов их выполнения. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Правительству страны, указано в сообщении, поручено "обеспечивать разработку проектов годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО на соответствующие годы, согласно положению". Ему также поручено утверждение мероприятий этих программ.

Вместе с тем в настоящий момент проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО блокирует Венгрия из-за закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный (украинский) язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать противоправным закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих на территории Украины в Закарпатье. Ранее Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины.