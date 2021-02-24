В ДНР сообщили, что украинские силовики открыли огонь по мирному жителю республики

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Мирный житель Донецкой народной республики (ДНР) был ранен огнем украинских силовиков во время попытки перехода через линию разграничения в Донбассе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления Народной милиции ДНР.

"В связи с блокированием украинской стороной работы контрольно-пропускного пункта въезда-выезда житель республики попытался перейти на временно подконтрольную территорию Украины в населенном пункте Новоселовка к своим родственникам. Боевики 53-й бригады открыли огонь из стрелкового оружия по идущему в их сторону человеку, при этом ранив его", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

Уточняется, что раненый житель был доставлен в тяжелом состоянии в медучреждение на подконтрольной Украине территории.