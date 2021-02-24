ЕС призвал Каракас пересмотреть решение о высылке посла Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) призвал власти Венесуэлы пересмотреть решение о высылке из страны главы диппредставительства Евросоюза в Каракасе и высказал мнение, что это решение "вызовет лишь дополнительную изоляцию Венесуэлы". Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

"ЕС глубоко сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу миссии Евросоюза в стране персоной нон грата. Это приведет лишь к дальнейшей международной изоляции Веневсуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение", - говорится в документе.

"Венесуэла может преодолеть нынешний кризис лишь путем переговоров и диалога, которым полностью привержен Евросоюз, однако данное решение подрывает [этот путь]", - отмечается в заявлении.

Ранее власти Венесуэлы приняли решение объявить персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу в ответ на введенные сообществом санкции против Каракаса, о чем сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса. Министр добавил, что у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу. По словам Арреасы, ограничительные меры, введенные ЕС, являются вмешательством во внутренние дела Венесуэлы, а также демонстрацией предвзятости и высокомерия.

В понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских госслужащих. В черный список вошли еще 18 человек, в том числе председатель венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены Национальной ассамблеи и судьи. Таким образом, всего в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят 55 физических лиц.