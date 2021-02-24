Госдепартамент создал должность директора по вопросам разнообразия и инклюзивности

ТАСС, 24 февраля. Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о создании в Госдепартаменте должности директора по вопросам разнообразия и инклюзивности. В обязанности занимающего эту должность чиновника будут входить продвижение политики разнообразия и обеспечение прозрачности ее внедрения.

"Разнообразие и инклюзивность делают нас сильнее, умнее и креативнее <...>. По этим причинам я привержен тому, чтобы вывести работу по [внедрению культуры] разнообразия и инклюзивности, уже ведущуюся в Госдепартаменте, на новый уровень. Чтобы реализовать это, я рад объявить о создании новой должности директора по вопросам разнообразия и инклюзивности", - говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента в среду.

Госсекретарь отметил, что для продвижения культуры разнообразия и инклюзивности потребуется участие в этом процессе всех отделов министерства. В связи с этим Блинкен анонсировал создание руководящего совета при Госдепе по продвижению разнообразия и инклюзивности. Он добавил, что в ближайшее время будет представлен стратегический план по развитию данного направления.