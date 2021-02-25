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Пандемия COVID-19

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Никарагуа

С начала пандемии в центральноамериканской республике зарегистрировано около 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

ГАВАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Никарагуа. Об этом в среду сообщила вице-президент республики Росарио Мурильо.

"Вчера вечером мы с благодарностью получили вакцину "Спутник V" как символ дружбы, солидарности и сотрудничества между Российской Федерацией и правительством и народом Никарагуа", - приводит ее слова государственное радио Никарагуа.

По официальным данным, с начала пандемии в центральноамериканской республике зарегистрировано около 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, от последствий инфицирования умерли 173 человека.

Теги
НикарагуаРоссияПандемия COVID-19
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