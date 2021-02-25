Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Никарагуа

ГАВАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Никарагуа. Об этом в среду сообщила вице-президент республики Росарио Мурильо.

"Вчера вечером мы с благодарностью получили вакцину "Спутник V" как символ дружбы, солидарности и сотрудничества между Российской Федерацией и правительством и народом Никарагуа", - приводит ее слова государственное радио Никарагуа.

По официальным данным, с начала пандемии в центральноамериканской республике зарегистрировано около 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, от последствий инфицирования умерли 173 человека.