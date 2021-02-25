США заявили, что не хотят увязывать вопрос задержанных в Иране с переговорами по СВПД

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. США по-прежнему настаивают на благополучном возвращении задержанных в Иране американских граждан, но не намерены увязывать этот вопрос с возможными переговорами по иранской ядерной программе. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на соответствующий вопрос.

"Для нас нет более высшего приоритета, чем благополучное и быстрое возвращение наших граждан. Мы не приемлем продолжение удержания наших граждан со стороны Ирана", - сказал он.

"Но что касается данной темы и ядерной программы Ирана, то мы не хотим увязывать судьбу наших граждан с этим сложным вопросом", - прокомментировал Прайс.

В опубликованном 21 февраля интервью телеканалу CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США начали контакты с Ираном по вопросу задержанных лиц и продолжат этот диалог. В тот же день официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что прямых переговоров об освобождении американских граждан не ведется, однако Тегеран получал соответствующие послания от Вашингтона через посредников.

Выход США из ядерной сделки

В понедельник официальный представитель МИД Ирана заявил, что США не имеют права присутствовать на переговорах участников соглашения по ядерной сделке, пока не отменят санкции в отношении Тегерана.

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. В свою очередь нынешний президент Джо Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть Соединенные Штаты в сделку.

СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.