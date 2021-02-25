Байден сообщил, что ознакомился с докладом спецслужб об убийстве Хашкаджи

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уже ознакомился с докладом американских спецслужб об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле в октябре 2018 года. Об этом он сообщил в среду, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Да, я [его читал]", - ответил он на соответствующий вопрос, не дав больше никаких комментариев по этой теме.

Он также подтвердил, что намерен провести телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. "Я буду говорить с ним, но пока я с ним не говорил", - сказал Байден.

В среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что аппарат директора Национальной разведки США в ближайшее время опубликует рассекреченную часть доклада об обстоятельствах убийства саудовского журналиста. Она также проинформировала, что Байден в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Пресс-секретарь подчеркнула, что президент США пока не намерен контактировать с наследным принцем и первым заместителем главы правительства королевства Мухаммедом бен Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. По ее словам, американский лидер планирует провести беседу с королем один на один и наследный принц не будет участвовать в разговоре.

Как ранее сообщил информационный портал Axios, в докладе об убийстве журналиста будет фигурировать имя наследного принца королевства.

Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Предварительные итоги расследования были обнародованы 15 ноября того же года. Как заявлял тогда Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.