США и Канада намерены провести первый раунд диалога по климату до конца марта

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Канада проведут первый раунд диалога высокого уровня по вопросам изменения климата в период между 15 марта и 1 апреля. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента. Президент США Джо Байден объявил 24 февраля после онлайн-встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо о запуске данной инициативы.

"Заседания на уровне сопредседателей будут созываться раз в полгода, встречи на рабочем уровне планируется организовывать по мере необходимости, - отмечается в тексте. - Первое заседание состоится в период между 15 марта и 1 апреля, второе заседание планируется в начале сентября".

Сопредседателем с американской стороны является бывший госсекретарь, занимающий теперь должность спецпосланника президента по климату Джон Керри, с канадской - министр по вопросам окружающей среды и изменения климата Джонатан Уилкинсон.

Одной из задач диалога является достижение нулевых выбросов к 2050 году.