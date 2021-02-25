Генсек ООН намерен провести встречу по кипрскому урегулированию 27-29 апреля в Женеве

ООН, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирает встречу по Кипру в формате "5+1" 27-29 апреля в Женеве впервые с 2017 года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

"Цель встречи - определить, есть ли точки соприкосновения между сторонами, на основе которых можно было бы прийти к долгосрочному решению кипрской проблемы в обозримом будущем", - отмечается в сообщении.

Традиционно встречи по кипрскому урегулированию проходят в формате "5+1". Он предусматривает участие в таких встречах лидеров греческой и турецкой общин острова; глав МИД Великобритании, Греции и Турции, которые считаются державами - гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра; а также лично генсека ООН.