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Генсек ООН намерен провести встречу по кипрскому урегулированию 27-29 апреля в Женеве

Она пройдет в формате "5+1" впервые с 2017 года

ООН, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирает встречу по Кипру в формате "5+1" 27-29 апреля в Женеве впервые с 2017 года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

"Цель встречи - определить, есть ли точки соприкосновения между сторонами, на основе которых можно было бы прийти к долгосрочному решению кипрской проблемы в обозримом будущем", - отмечается в сообщении.

Традиционно встречи по кипрскому урегулированию проходят в формате "5+1". Он предусматривает участие в таких встречах лидеров греческой и турецкой общин острова; глав МИД Великобритании, Греции и Турции, которые считаются державами - гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра; а также лично генсека ООН.

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КипрГутерриш, Антониу
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