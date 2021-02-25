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Протесты сторонников Трампа в США

Американским властям придется потратить более $30 млн вследствие штурма Конгресса США

Штатный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон отметил, что были разбиты стекла, двери, на различные поверхности нанесли граффити, кроме того, в чистке нуждаются некоторые статуи и фрески

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Расходы на ремонтные работы и другие нужды в связи с имевшим место 6 января вторжением в Капитолий в Вашингтоне превысят $30 млн. Такие оценки представил в среду американским законодателям штатный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон.

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Аппарат Блэнтона отвечает за проведение различных работ по обслуживанию и эксплуатации указанного комплекса зданий. Специалист принял участие в слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Он направил конгрессменам письменное заявление, в котором уточняется, что на нужды, касающиеся последствий штурма Капитолия, ранее уже выделили $30 млн.

Специалист отметил, что вследствие произошедшего были разбиты стекла, двери, на различные поверхности нанесли граффити. Были повреждены или нуждаются в чистке некоторые статуи и фрески.

Блэнтон добавил, что суммарные расходы, вероятно, "будут значительными и превысят" одобренную ранее сумму. По словам специалиста, речь идет в том числе о тратах на возведение и поддержание ограждений в центре Вашингтона. Блэнтон также запрашивает у законодателей выделение средств на проведение экспертизы. Она должна позволить решить, какие дополнительные меры должны быть приняты, чтобы предотвратить новые вторжения в здание Конгресса США.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским президентом, собрались в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку. Позже они ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу. В итоге Сенат Конгресса США оправдал Трампа.

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