CBS назвала приоритеты Харрис во внешней политике

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис в вопросах, касающихся американской внешней политики, намерена уделять особое внимание кибербезопасности и международному взаимодействию в сфере здравоохранения. Об этом сообщила в среду телекомпания CBS.

По словам ее источников в Белом доме, вице-президент намерена активно оказывать содействие главе Белого дома Джо Байдену в том, что касается выработки и претворения в жизнь внешнеполитического курса администрации. Вице-президент уже говорила по телефону с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. У нее запланированы другие контакты с иностранными лидерами, какими именно, пока не уточняется.

Источники пояснили, что Харрис "планирует выбрать в качестве двух приоритетов" кибербезопасность и связанные с ней технологии, а также взаимодействие с другими странами в сфере здравоохранения. Как отмечается в материале, Харрис проявляла особый интерес к этим областям, когда была сенатором от штата Калифорния.

Как следует из публикации, вице-президент США хорошо разбирается в технических вопросах, касающихся развития мобильной связи пятого поколения. Она уделяет особое внимание борьбе с пандемией, интересуется вопросами охраны здоровья матери и ребенка, проблемами продовольственной безопасности.

По словам источников телекомпании, Харрис пока не поручено отвечать за взаимодействие Вашингтона с руководством каких-либо стран. Байден, к примеру, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, фактически курировал американскую политику в отношении Украины.

По сведениям CBS, в первые шесть месяцев после инаугурации ни Байден, ни Харрис пока не планируют отправиться в какие-либо зарубежные поездки.