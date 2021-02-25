МИД КНР призвал США к благоразумию после высказываний кандидата на пост главы ЦРУ о Китае

ПЕКИН, 25 февраля. /ТАСС/. Китайские власти надеются на благоразумие новой администрации Белого дома и на отказ США от стратегии, нацеленной на ущемление интересов других стран в угоду собственным. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"В течение последних нескольких лет прежняя американская администрация, руководствуясь собственными политическими потребностями, выступала с явно ложными и несправедливыми обвинениями в адрес Китая, критикуя ситуацию в нашей стране и нашу [национальную] стратегию, - сообщил он на регулярном брифинге, комментируя недавние высказывания кандидата на пост главы ЦРУ о "главном геополитическом вызове", который якобы представляет собой Китай для Соединенных Штатов. - Мы никогда не считали, что китайско-американские отношения должны быть выгодны лишь кому-то одному, в то время как кто-то другой окажется в проигрыше. Мы надеемся, что США откажутся от идей, оправдывающих правила игры с нулевой суммой (когда в выигрыше оказывается только одна сторона - прим. ТАСС), займут объективную и благоразумную позицию в отношении КНР, <…> будут проводить конструктивную политику <…> ради нормализации китайско-американских связей".

По словам дипломата, в последнее время Вашингтон постоянно оказывал давление на Пекин, прибегая к самым разным способам. "Это нанесло вред китайско-американским отношениям и не соответствует основополагающим интересам двух стран, - добавил Чжао Лицзянь. - У Китая и США много совпадающих интересов и избежать противоречий в такой ситуации довольно сложно, однако не стоит делать на этом акцент".

Как заявил в среду кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс, выступая в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, Китай представляет для Соединенных Штатов крупнейший геополитический вызов и конкуренция с ним "станет задачей на десятилетия". Он также подчеркнул, что на месте руководства американских образовательных учреждений закрыл бы действующие в стране Институты Конфуция, занимающиеся популяризацией китайского языка и культуры.