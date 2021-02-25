МИД Белоруссии заявил, что отношения с Москвой в 2020 году носили всеобъемлющий характер

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Стратегическое сотрудничество Минска и Москвы в 2020 году носило всеобъемлющий характер, Россия оказала значимую поддержку Белоруссии в поствыборный период, когда республика испытывала массированное внешнее давление со стороны западных стран. Об этом заявил в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей на заседании коллегии внешнеполитического ведомства по рассмотрению итогов работы дипслужбы за 2020 год.

"В результате гипертрофированной реакции на итоги состоявшихся в нашей стране президентских выборов (9 августа 2020 года) Беларусь подверглась массированному внешнему давлению, включая санкционное, со стороны западных стран. <...> Стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией, которая оказала наиболее значимую поддержку Беларуси в поствыборный период, продолжило носить всеобъемлющий и многоплановый характер", - приводит слова Макея пресс-служба ведомства.

По его словам, усилия Минска были направлены на защиту и укрепление национального суверенитета, чтобы республика, "не стала разменной фигурой на геополитической шахматной доске". Среди знаковых событий 2020 года Макей назвал подписание и ратификацию белорусской стороной соглашения с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам въезда иностранцев, соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз.

Глава МИД подчеркнул, что конструктивный характер в прошлом году носило взаимодействие Белоруссии с большинством государств СНГ и Грузией, а также отметил ухудшение отношений с Киевом. "С сожалением вынуждены констатировать ухудшение белорусско-украинских отношений. Позиция Украины в отношении Беларуси привела к замораживанию политического диалога во второй половине года. Это уже негативно сказалось на взаимной торговле, несмотря на декларируемую украинским руководством заинтересованность в сохранении экономических связей", - сказал Макей.

Он также указал на то, что на протяжении большей части 2020 года в отношениях с Европейским союзом, США и отдельными странами Европы наблюдалась позитивная динамика. Он подчеркнул, что, несмотря на связанные с пандемией ограничения, сотрудничество носило достаточно насыщенный и конструктивный характер. Однако, по словам главы МИД, в связи с реакцией на состоявшиеся в августе выборы белорусского президента и введением западными государствами ряда ограничительных мер, Минск предпринял "ответные действия политико-дипломатического характера".

По словам Макея, основным направлением работы на векторе стран "дальней дуги" стало дальнейшее развитие стратегического взаимодействия с Китаем, параллельно расширялось политическое и торгово-экономическое сотрудничество с партнерами в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.