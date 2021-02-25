Лукашенко призвал противостоять попыткам внешних сил расшатать Белоруссию

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне стремления внешних сил расшатать обстановку призвал противостоять этому с учетом собственного опыта, а также опыта России, Армении, Киргизии и Украины. Об этом он заявил в четверг в ходе встречи с госсекретарем Совбеза республики Александром Вольфовичем, передает агентство БелТА .

"Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год, - сказал Лукашенко. - И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления".

По его словам, "потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь, и сигналы, и не просто сигналы - это конкретные действия - идут из-за рубежа". "К счастью, мы обнаружили все эти центры, знаем всех этих "змагаров" и беглых из Беларуси, но знать мало, - отметил Лукашенко. - Этому надо противостоять, как будем действовать в случае обострения ситуации - все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Киргизстана, и Украины, вы видите, вспыхнула опять Украина, и других постсоветских республик".

Президент рассчитывает на то, что Совбез "уже к этому готов".