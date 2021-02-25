Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь его стране, в том числе в период пандемии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь его стране и ее гражданам, в том числе в период пандемии. С таким заявлением он выступил во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в четверг в верхней палате российского парламента.

"Я выражаю особую благодарность Российской Федерации за поддержку, оказанную в период пандемии COVID-19", - сказал президент Киргизии. Жапаров отметил, что РФ направила Киргизии в качестве гуманитарной помощи медицинские препараты, оборудование, средства индивидуальной защиты. "В пик пандемии мы ощутили братскую помощь в виде бригад медицинских работников, которые помогали нашим врачам спасать жизни, делились протоколами лечения и опытом. Ваша помощь неоценима", - сказал Жапаров.

Президент Киргизии особо подчеркнул поддержку российской стороны в вопросах пребывания граждан Киргизии на территории России в период пандемии и содействие их возвращению на родину, когда все виды международных сообщений были приостановлены. "В такой тяжелый период во всем мире наши соотечественники ощутили введенные послабления и спокойно продолжили пребывание на территории вашей страны", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент Киргизии заверил, что его страна будет продолжать участие в процессе евразийской интеграции в рамках таких организаций, как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС. "Мы высоко ценим оказываемую Россией практическую помощь нашей стране с момента присоединения к ЕАЭС", - сказал Жапаров. "Хочу заверить вас в том, что Кыргызстан будет конструктивным партнером, верным другом и надежным союзником России", - подчеркнул он.

Садыр Жапаров отметил высокий уровень межпарламентского диалога между Киргизией и Россией. Он поблагодарить руководство Федерального собрания Российской Федерации и лично Валентину Матвиенко за активное участие российских парламентариев в международном мониторинге за ходом подготовки и проведения досрочных выборов президента Киргизии 10 января 2021 года.