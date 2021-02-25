Алиев заявил, что Баку не допустит какой-либо угрозы для себя со стороны Еревана

БАКУ, 25 февраля. /ТАСС/. Азербайджан не допустит возникновения какой-либо опасности для себя и граждан, которые вернутся на земли, перешедшие под контроль Баку в Карабахе. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, выступая в четверг на церемонии предоставления квартир семьям погибших в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

"Несколько дней назад я услышал, что сейчас их союзники вновь хотят оживить, модернизировать армию Армении. Для чего? Против кого? Война закончилась. Если кто-то живет реваншистскими настроениями, то увидит кулак. Пусть не испытывают наше терпение. <...> Мы никогда не позволим, чтобы возникла какая-либо угроза для нас, или чтобы наши граждане, которые вернутся на освобожденные земли, почувствовали какие-либо риски", - сказал глава государства, текст выступления которого опубликовало государственное информационное агентство АзерТАдж.

В то же время Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжит усиливать свою армию. "Подписаны новые контракты, закупается самое современное оружие, и оно уже поставляется. В Азербайджан будет завозиться самое современное оружие", - подчеркнул Алиев. Он отметил, что военные действия одновременно подняли вопрос совершенствования вооруженных сил. "Проводимые реформы приведут к созданию еще более мобильной и боеспособной армии", - подчеркнул он.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

11 января по итогам встречи в Москве Путина, Алиева и Пашиняна подписано совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе.