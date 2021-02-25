Эксперты: медленное формирование бюджета Пентагона не позволяет конкурировать с КНР

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Процесс формирования бюджета Министерства обороны США устарел и слишком медленный, чтобы успешно конкурировать с быстро прогрессирующими научно-техническими разработками Китая. Такой вывод, как сообщила в четверг газета Defense News, содержится в докладе, подготовленном для американских ведомств бывшим заместителем помощника министра обороны США по промышленной политике Биллом Гринуолтом и экспертом вашингтонского Гудзоновского института Дэном Пэттом.

По их мнению, многоходовый - с длительным прохождением через различные бюрократические инстанции - процесс выделения средств Пентагону, практически не претерпевший никаких изменений за последние 60 лет, нуждается в реформировании.

"США нужны возможности более ускоренного запуска и осуществления опытно-конструкторских разработок, должная ориентация осуществляемых инвестиций и такое объединение результатов многочисленных усилий, которые вынудило бы конкурентов реагировать на американскую инициативу", - говорится в докладе.

Издание напомнило, что двумя днями ранее председатель сенатского комитета Конгресса США по делам вооруженных сил Джек Рид (демократ от штата Род-Айленд), характеризуя на слушаниях процесс формирования оборонного бюджета страны, назвал его "одним из реликтов прошедших дней" и поинтересовался возможностями его изменения с целью организационной адаптации.

Выступивший там же бывший исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт, заявил, что этот процесс не только устарел, но и губителен для развития новых технологий, так как "препятствует гибкости в осуществлении инвестиций, необходимых для создания прототипов, развития концепций и новых технологий". "Мы не можем в течение 15 лет создавать первые [образцы] гиперзвукового [оружия], когда Китай и Россия уже работают над этим. Нам необходима иная метода", - приводит его слова газета.

Авторы доклада, в частности, рекомендовали ответственным за формирование оборонного бюджета ведомствам провести сравнительный анализ того, как эти процессы организованы в США и в Китае. Китайский опыт, считают они, "является вполне пригодным для изучения". Посоветовали эксперты внимательнее присмотреться и к действиям России в этой сфере. "Похоже, что Россия и Китай используют более адаптированные и более последовательные в осуществлении разработок подходы, позволяющие им более быстрыми темпами принимать на вооружение [новые] системы", - отметили эксперты в перечне своих рекомендаций.