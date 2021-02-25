Нацсовет Украины по ТВ назначил две проверки телеканалу "Наш" из-за "фейковой пропаганды"

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил две внеплановые проверки телеканалу "Наш" из-за якобы разжигания розни и за распространение "фейковых постулатов российской пропаганды". Об этом сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

"Сразу две проверки ждут телеканал "Наш" из-за разжигания вражды и распространение в эфире нарративов российской пропаганды", - отметили в пресс-службе, ссылаясь на решение, принятое Нацсоветом на заседании 25 февраля.

Поводом для внеплановых проверок стали результаты мониторинга вещания телеканала "Наш", в ходе которого, в частности, были отмечены распространенные в эфире вещателя высказывания депутатов Верховной рады Вадима Рабиновича и Евгения Балицкого, якобы содержащие признаки разжигания розни, а также "фейковые постулаты российской пропаганды", сообщил регулятор. Он, среди прочего, указал на то, что в одном из эфиров Рабинович заявил, что Киев с 2014 года "исповедует идеологию фашизма".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует принимать решение о закрытии телеканала "Наш" после введения санкций в отношении трех других оппозиционных СМИ страны.

Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и Zik, а также к их владельцу санкций сроком на пять лет. В итоге все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.

Телеканал "Наш" принадлежит семье Евгения Мураева, который в 2012-2019 годах был депутатом Верховной рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году - от партии "Оппозиционный блок".