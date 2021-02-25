Лидеры стран Евросоюза начали онлайн-саммит по пандемии и вопросам безопасности

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Экстренный двухдневный саммит глав государств и правительств Евросоюза, посвященный пандемии коронавируса и вопросам безопасности, начался в четверг в формате видеоконференции, сообщил журналистам представитель Евросовета Баренд Лейтс.

"Видеоконференция 27 лидеров только что началась", - сказал он.

В первый день саммита лидеры стран Евросоюза намерены обсудить связанные с процессом вакцинации проблемы, создание COVID-сертификатов, а также существующие меры по ограничению свободного передвижения граждан сообщества и возникающие на их фоне экономические сложности.

Второй день саммита будет посвящен вопросам обороны и безопасности Евросоюза. В частности, к участию в заседании приглашен генсек НАТО Йенс Столтенберг, с которым главы государств и правительств планируют обсудить отношения между сообществом и альянсом.

Это вторая по счету видеоконференция лидеров 27 стран ЕС в этом году. Первая прошла в конце января и была полностью посвящена пандемии.