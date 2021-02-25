Йеллен призвала G20 оказывать помощь бедным странам в получении вакцины от COVID-19

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Группа двадцати (G20) должна усилить поддержку бедных стран в вопросе скорейшего получения ими вакцины от коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг письме министра финансов США Джанет Йеллен к членам международного сообщества.

Она указала на важность "глобальной кампании по иммунизации", добавив, что "без доступа к вакцинам страны с низким уровнем дохода" продолжат сталкиваться с большим числом умерших от вызываемого коронавирусом заболевания, а также со значительными последствиями экономического кризиса. Руководитель Минфина выступила в поддержку международного механизма COVAX в рамках ВОЗ, который призван содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными государствами, в нем участвуют 190 стран и экономик. "Я призываю страны G20 усилить свою поддержку с целью удовлетворить сохраняющиеся острые потребности этих инициатив. Скорейшая и по-настоящему глобальная программа вакцинации - это наибольший стимул, который мы можем дать мировой экономике", - подчеркнула Йеллен.

Кроме того, продолжила министр, "без дальнейших международных мер по поддержке стран с низкими доходами" остается опасность серьезных проблем в мировой экономике. В связи с этим она призвала G20 искать пути укрепления механизмов МВФ и Всемирного банка по предоставлению кредитной помощи бедным странам. Йеллен также уверена в необходимости продолжать стимулирование мировой экономики.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году мировая экономика восстановится и вырастет на 5,5%.