Кандидат в торгпреды США заявила, что намерена обсуждать цифровой налог в рамках ОЭСР

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена привержена решению вопроса о цифровом налоге в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группы двадцати. Об этом заявила в четверг на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США кандидат на должность представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

Ей был задан вопрос, как в случае утверждения ее кандидатуры администрация США намерена бороться с "волной цифрового протекционизма". "Я в курсе разработки и расширения усилий, направленных на введение налога на цифровые услуги со стороны некоторых стран в мире", - ответила она. "Администрация Байдена привержена основанным на сотрудничестве многосторонним усилиям в рамках ОЭСР и Группы двадцати. Если я буду утверждена, я буду работать <...> над решением этого вопроса", - добавила Тай.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что Париж рассчитывает на присоединение администрации Байдена к соглашению о введении цифрового налога ОЭСР до начала лета (21 июня согласно принятой во Франции процедуре).

Цифровой налог на прибыль иностранных IT-компаний существует с 2019-2020 годов в Греции, Венгрии, Турции, Испании, Италии, Франции, Великобритании. Введение подобного налога Францией вызвало недовольство американских властей при бывшем президенте Дональде Трампе, поскольку все подпадающие под налог компании находятся в США. Париж и Вашингтон договорились об отсрочке выплаты налога до конца 2020 года и ее последующего зачисления либо по международным правилам, если удастся выработать общую систему в рамках ОЭСР, либо по действующим французским.