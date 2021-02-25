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Reuters: Группа по борьбе с отмыванием денег оставила Пакистан в сером списке

Пребывание в сером списке FATF осложняет получение финансовой помощи от МВФ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского союза

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) приняла решение оставить Пакистан в сером списке государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на президента FATF Маркуса Плейера.

По его словам, Исламабад добился "значительного прогресса" в данном вопросе, однако в механизмах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма по-прежнему остались "серьезные недостатки". При этом Плейер добавил, что некоторые пункты все еще нуждаются в усовершенствовании и Пакистану необходимо продолжить работу над остающимися положениями, чтобы скорректировать механизмы финансового мониторинга.

Со своей стороны Пакистан заявил, что привержен реализации рекомендаций FATF.

В июне 2018 года FATF занесла Пакистан в свой серый список. Она потребовала от Исламабада конкретных действий по борьбе с террористами, использующими его территорию для совершения атак в Индии и отмывания денег. Пакистан должен был выполнить условия FATF к концу 2019 года, однако этот срок был продлен из-за пандемии коронавируса.

Пребывание Пакистана в сером списке FATF осложняет получение им финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Азиатского банка развития (АБР) и Европейского союза (ЕС).

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