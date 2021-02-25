Байден считает, что обвинения в адрес губернатора Нью-Йорка надо изучить

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо должны быть изучены. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Позиция президента была последовательной. Когда люди выступают с заявлениями [такого рода], они заслуживают того, чтобы к ним относились с уважением. Их голоса должны быть услышаны, нельзя их заставлять молчать. Любые [подобные] утверждения должны быть рассмотрены", - сказала официальный представитель американского лидера, комментируя обвинения в адрес губернатора Нью-Йорка.

"Куомо является губернатором одного из крупнейших штатов в стране, оказавшихся <...> в числе наиболее сильно пострадавших от пандемии и экономического кризиса. В центре нашего (федерального правительства США - прим. ТАСС) внимания находится продолжение работы со всеми губернаторами <...> по оказанию помощи населению их штатов", - заявила Псаки.

Она также подтвердила, что Куомо примет участие в предстоящей через несколько часов в Белом доме традиционной зимней встрече главы администрации США с руководством Национальной ассоциации губернаторов. "Он [Куомо] также все еще является руководителем Национальной ассоциации губернаторов, поэтому присутствует сегодня на мероприятии", - отметила пресс-секретарь.

В многочисленных сексуальных домогательствах Куомо обвинила бывшая сотрудница его администрации Линдси Бойлан. По ее версии, поведение губернатора вынудило ее уволиться. В органах власти штата она работала в 2015-2018 годах. Куомо отрицает, что вел себя неподобающим образом.

Это уже второй скандал за последние месяцы, в котором замешан Куомо. Ранее федеральные власти США и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.