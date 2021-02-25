Байден не принял окончательного решения по вопросу о бойкоте Олимпийских игр в Пекине

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на данный момент не принял окончательного решения в отношении вопроса о возможном бойкоте Олимпийских игр в Пекине, он ожидает рекомендаций со стороны американского Олимпийского комитета. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступая на брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать призыв экс-постпреда США при ООН Никки Хейли к Байдену бойкотировать зимние Игры в связи с приписываемыми Китаю нарушениями прав человека. "Окончательного решения по этому поводу еще не принято, и, конечно же, мы обратимся за рекомендациями к Олимпийскому комитету США", - ответила пресс-секретарь.

Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом являются приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся оказавшиеся под влиянием идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.