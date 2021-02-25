Белый дом назвал позитивным шагом договоренности Индии и Пакистана о прекращении огня

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Договоренности представителей командования вооруженных сил Индии и Пакистана строго соблюдать режим прекращения огня вдоль линии контроля являются позитивным шагом для укрепления мира и стабильности в Южной Азии. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступая на регулярном брифинге для журналистов.

"Соединенные Штаты приветствуют совместное заявление Индии и Пакистана о том, что обе страны согласились неукоснительно соблюдать режим прекращения огня вдоль линии контроля начиная с 25 февраля. Это позитивный шаг к укреплению мира и стабильности в Южной Азии, который отвечает нашим общим интересам. Мы призываем обе страны продолжать опираться на достигнутый прогресс", - отметила пресс-секретарь.

По сообщению газеты The Hindu, договоренность была достигнута в ходе разговора по горячей телефонной линии начальниками оперативных управлений главных армейских штабов Индии и Пакистана. Это стало результатом первых за долгое время контактов военнослужащих, которые состоялись в условиях роста напряженности на границе двух стран, достигшей максимума за последние несколько лет.

Согласно данным индийского правительства, в прошлом году на линии фактического контроля произошли 5 133 случая нарушения режима прекращения огня, в результате которых с индийской стороны погибли 46 военнослужащих и мирных жителей.