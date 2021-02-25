Госдепартамент заявил, что группировка ИГ за последние годы эволюционировала

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) за последние два года значительно эволюционировала, претерпела реорганизацию и продолжает представлять угрозу. Об этом заявил в четверг и. о. координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри.

"Администрация [США] хорошо осведомлена относительно террористических угроз, с которыми сталкиваются США, наши партнеры и союзники, а также прекрасно понимает, что террористическая угроза в настоящий момент еще далека от того, чтобы быть позади. Как подчеркнул госсекретарь [США Энтони] Блинкен <...>, мы все еще обеспокоены сохраняющейся угрозой, исходящей от того, что осталось от [террористической сети] "Аль-Каида" (запрещена в РФ), от ИГ и других экстремистских группировок. <...> Он [Блинкен] предупредил, что, хотя нам и удалось географически отнять у ИГ ее халифат в Ираке и Сирии, мы не можем позволить себе терять бдительность", - сказал Годфри на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Ближнего Востока.

"ИГ в 2019-2020 годах прошла через весьма серьезный период эволюции", - продолжил он, вновь отметив, что группировка ранее "лишилась своего физического халифата". Кроме того, США в 2019 году объявили о ликвидации ее главаря Абу-Бакра аль-Багдади. "Были два параллельных процесса, которые, как мне кажется, очень важны. Во-первых, ИГ провела довольно значительную внутреннюю реорганизацию, передавая и делегируя больше полномочий и ресурсов [своим] ответвлениям и связанным [с ней группировкам], включая в некоторых случаях полномочия по осуществлению атак", - добавил сотрудник Госдепартамента.