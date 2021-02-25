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Зеленский 26 февраля соберет Совбез Украины для обсуждения вопросов госбезопасности

Как сообщает офис главы государства, заседание проводится в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский созывает в пятницу заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с государственной безопасностью. Об этом говорится в сообщении офиса главы государства в четверг.

"В пятницу, 26 февраля 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности", - говорится в нем.

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