Зеленский 26 февраля соберет Совбез Украины для обсуждения вопросов госбезопасности

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский созывает в пятницу заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с государственной безопасностью. Об этом говорится в сообщении офиса главы государства в четверг.

"В пятницу, 26 февраля 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности", - говорится в нем.