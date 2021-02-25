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Госдепартамент заявил, что высылка посла ЕС приведет к еще большей изоляции Венесуэлы

Ранее власти Венесуэлы приняли решение объявить персоной нон грата посла ЕС в республике в ответ на введенные сообществом санкции против Каракаса

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Принятое властями Венесуэлы решение объявить посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу персоной нон грата приведет к еще большей изоляции страны. Такое мнение выразил в четверг на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Высылая посла ЕС, <...> режим [президента Николаса] Мадуро убрал одного из <...> международных борцов, стоящих на защите демократии в Венесуэле <...>. Это действие только еще больше изолирует режим Мадуро. Мир остается един в призывах к возвращению к демократии в Венесуэле", - считает Прайс.

"Мы видим, что нарушения прав человека продолжают усиливаться от рук Мадуро и его сторонников. Они используют насилие для сохранения контроля и дальнейшего подрыва демократии, в результате страдают миллионы венесуэльцев", - заявил сотрудник Госдепа. По его словам, США намерены продолжать работать со своими союзниками и партнерами над содействием "привлечению к ответственности" виновных в нарушениях прав человека.

Один из журналистов спросил у Прайса является ли "уход Мадуро целью для США". "Мы считаем, что Мадуро - диктатор, что Мадуро коррумпирован, что Мадуро несет ответственность за страдания своего народа. Мы продолжим поддерживать демократические устремления венесуэльцев", - ответил представитель американского внешнеполитического ведомства, не дав прямого ответа на поставленный вопрос.

Ранее власти Венесуэлы приняли решение объявить персоной нон грата посла ЕС в республике в ответ на введенные сообществом санкции против Каракаса, о чем сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса. Министр добавил, что у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу. По словам Арреасы, ограничительные меры, введенные ЕС, являются вмешательством во внутренние дела Венесуэлы, а также демонстрацией предвзятости и высокомерия.

В понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских госслужащих. В черный список вошли еще 18 человек, в том числе председатель венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены Национальной ассамблеи и судьи. Таким образом, всего в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят 55 физических лиц.

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