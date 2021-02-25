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Макей заявил, что действия Запада подталкивают Белоруссию к более тесным отношениям с РФ

Глава белорусского МИД отметил, что Минск не собирается разрывать отношения с Западом и с остальным миром

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Действия западных партнеров подталкивают Белоруссию к более тесному интеграционному взаимодействию с Россией и не только в двустороннем формате. Об этом в четверг заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

Говоря о массовых протестах, начавшихся в республике после президентских выборов 9 августа, министр отметил, что его удивляет "страстное желание европейских партнеров насадить демократию таким образом, через революцию, а по сути дела - через войну". "В этой ситуации, когда мы видим открытое давление со стороны коллективного Запада, нам ничего другого не остается как еще больше укреплять связи с нашим традиционным партнером, братским государством Россией. Это абсолютно объяснимо. Тем более, что там, по сути, происходят аналогичные события", - сказал Макей.

По его мнению, "надо сказать большое спасибо западным партнерам, ведь их действия подталкивают к более тесным интеграционным процессам [с участием России] и не только в двухстороннем формате". "Убежден, что рано или поздно это произойдет и в многостороннем формате на евразийском пространстве", - подчеркнул глава дипведомства.

Министр напомнил, что на недавних переговорах президентов Белоруссии и России в Сочи обсуждался широкий круг вопросов, начиная от взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной сферах и заканчивая взаимодействием в военно-политической сфере. "Убежден, что найдены развязки по многим вопросам. Очень важно то, что в наших отношениях с РФ наблюдается постепенный отход от бухгалтерского принципа", - сказал Макей. Он считает, что сейчас присутствует осознание комплексного укрепления взаимодействия двух стран в различных сферах.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, не все страны верили в серьезность намерений Белоруссии начать перевалку своих грузов через российские порты. "Они думали, что мы никогда не пойдем на такой шаг, думали, что - это все бравада какая-нибудь, политические заявления. Но на самом деле сейчас, когда речь идет о сохранении государственности, то, думаю, все средства хороши, - сказал Макей. - Даже если мы на каком-то этапе потерпим убытки, то в стратегическом плане мы выиграем, но здесь мы не терпим никаких убытков". По его словам, перевалка белорусских нефтепродуктов и товаров через российский порт "Усть-Луга" экономически целесообразна, и Белоруссия ничего не теряет по сравнению с тем периодом, когда грузы шли через литовский порт Клайпеду.

При этом министр особо подчеркнул, что Минск не собирается разрывать отношения с Западом и с остальным миром. "Потому что <...> 52% нашего экспорта идет в страны Европы и дальней дуги, и зачем разрывать торгово-экономические отношения со 180 государствами - никто не ставит перед собою такую цель, не надо этого делать", - заключил Макей.

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БелоруссияРоссияМакей, Владимир Владимирович
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