Блинкен обсудил с главой саудовского МИД права человека и конфликт в Йемене

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом ситуацию с соблюдением прав человека в королевстве и прекращение конфликта в Йемене. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь и министр обсудили важность прогресса Саудовской Аравии в сфере прав человека, включая законодательную и судебную реформы, отметили важность совместных усилий по укреплению обороноспособности королевства, - отмечается в тексте. - Госсекретарь подтвердил приверженность двустороннему сотрудничеству по прекращению войны в Йемене, региональной безопасности, борьбе с терроризмом и экономическому развитию".

Ранее новостной портал Axios сообщал, что в среду должен был состояться телефонный разговор на высшем уровне. Президент США Джо Байден подтвердил в среду журналистам, что намерен провести беседу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Однако затем никаких официальных сообщений на этот счет не последовало. Как ожидается, аппарат директора Национальной разведки США может скоро опубликовать несекретный доклад об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.