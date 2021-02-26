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Политический кризис в Венесуэле
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ЕС объявил о высылке постоянного представителя Венесуэлы

Ранее власти Венесуэлы объявили персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу в ответ на введенные сообществом санкции против Каракаса
© EPA-EFE/JULIEN WARNAND

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Евросоюз объявил постоянного представителя Венесуэлы при сообществе персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Каракаса. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении внешнеполитической службы ЕС.

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"По инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозепа Борреля] Совет [ЕС] сегодня принял решение объявить главу миссии Венесуэлы при Европейском союзе персоной нон грата, - говорится в документе. - Это ответ на решение правительства Венесуэлы объявить главу миссии ЕС в Венесуэле персоной нон грата. Евросоюз считает это решение [Каракаса] полностью необоснованным и противоречащим задачам ЕС по развитию отношений и строительству партнерства ЕС с третьими странами".

24 февраля власти Венесуэлы приняли решение объявить персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу в ответ на введенные сообществом санкции против Каракаса, о чем сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса. Министр добавил, что у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу. По словам Арреасы, ограничительные меры, введенные ЕС, являются вмешательством во внутренние дела Венесуэлы, а также демонстрацией предвзятости и высокомерия.

В понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских госслужащих. В черный список вошли еще 18 человек, в том числе председатель венесуэльского Национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены Национальной ассамблеи и судьи. Таким образом, всего в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят 55 физических лиц.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБоррель, Жозеп
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