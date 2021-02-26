{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Хуан Карлос I заплатил в Испании €4 млн налоговой задолженности

По данным газеты El Pais, защита экс-главы государства добровольно представила декларацию в налоговые органы Испании

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, заплатил €4 млн налоговой службе Испании для урегулирования своей ситуации. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.

9 декабря прошлого года почетный король уже заплатил в Испании по налоговой задолженности за период с 2016 по 2018 год более €678 тыс. Теперь экс-глава государства провел вторую операцию для урегулирования своего положения. Речь идет о незадекларированном доходе в течение нескольких лет, общая сумма которого превышает €8 млн неденежными средствами. Предполагается, что речь идет о рейсах на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались экс-главе государства фондом его двоюродного брата. Как уточняет El Pais, защита Хуана Карлоса I добровольно представила декларацию в налоговые органы Испании.

Задолженность на €678 тыс., о погашении которой было объявлено в декабре 2020 года, как предполагается, связана с расследованием прокуратуры из-за возможного использования почетным королем карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся. Деньги якобы были предоставлены мексиканским предпринимателем.

Кроме того, прокуратура Верховного суда Испании ведет еще два расследования, имеющих отношение к почетному королю. Одно из них связано с возможным получением комиссионных за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний. Также в СМИ появились сведения о том, что прокуратура Испании расследует возможное существование фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с Хуаном Карлосом I и которые могли быть скрыты от испанских налоговых властей.

3 августа прошлого года стало официально известно о том, что Хуан Карлос I, являвшийся главой государства с 1975 по 2014 год, сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Сообщалось, что он находится в ОАЭ.

Теги
Хуан КарлосИспания
Санду заявила, что продолжит блокировать утверждение правительства Молдавии
Президент Молдавии отметила, что парламент страны может быть распущен после 23 марта, когда истекает срок, отведенный конституцией на утверждение правительства
Читать полностью