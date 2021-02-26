СМИ: Хуан Карлос I заплатил в Испании €4 млн налоговой задолженности

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, заплатил €4 млн налоговой службе Испании для урегулирования своей ситуации. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.

9 декабря прошлого года почетный король уже заплатил в Испании по налоговой задолженности за период с 2016 по 2018 год более €678 тыс. Теперь экс-глава государства провел вторую операцию для урегулирования своего положения. Речь идет о незадекларированном доходе в течение нескольких лет, общая сумма которого превышает €8 млн неденежными средствами. Предполагается, что речь идет о рейсах на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались экс-главе государства фондом его двоюродного брата. Как уточняет El Pais, защита Хуана Карлоса I добровольно представила декларацию в налоговые органы Испании.

Задолженность на €678 тыс., о погашении которой было объявлено в декабре 2020 года, как предполагается, связана с расследованием прокуратуры из-за возможного использования почетным королем карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся. Деньги якобы были предоставлены мексиканским предпринимателем.

Кроме того, прокуратура Верховного суда Испании ведет еще два расследования, имеющих отношение к почетному королю. Одно из них связано с возможным получением комиссионных за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний. Также в СМИ появились сведения о том, что прокуратура Испании расследует возможное существование фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с Хуаном Карлосом I и которые могли быть скрыты от испанских налоговых властей.

3 августа прошлого года стало официально известно о том, что Хуан Карлос I, являвшийся главой государства с 1975 по 2014 год, сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Сообщалось, что он находится в ОАЭ.