Новый постпред США при ООН анонсировала "возвращение" Америки на мировую арену

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила готовность работать с партнерами и союзниками в своем первом выступлении на этом посту, однако не стала вдаваться в детали, как будет строиться эта работа.

"Мы знаем, что надо делать - от продвижения прав человека до реформирования ООН и урегулирования конфликтов по всему миру, - сказала она в кратком обращении к журналистам после вручения верительных грамот генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. - Мы рассчитываем на сотрудничество с союзниками и партнерами, ведь мы сильнее, когда работаем вместе".

"Мультилатерализм вернулся, дипломатия вернулась и Америка вернулась", - повторила дипломат слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена во время инаугурации. Томас-Гринфилд при этом отметила, что Соединенные Штаты "остаются незаменимым институтом в продвижении мира, безопасности и всеобщего благополучия."

Дипломат не стала отвечать на вопросы журналистов, хотя для ее общения с прессой был организован брифинг в штаб-квартире ООН в офлайн-формате. Некоторые из корреспондентов попытались выкрикнуть ей вслед свои вопросы, однако отвечать на них она не стала. Воздержалась Томас-Гринфилд и от рассказа о председательстве США в Совете Безопасности всемирной организации в марте, пообещав сообщить о программе работы позднее. Не коснулась она и особенно интересовавших прессу вопросов взаимодействия с другими членами совета - Китам и Россией. Все выступление нового представителя Соединенных Штатов во всемирной организации заняло около трех минут.

Сенат США во вторник утвердил Томас-Гринфилд новым американским постпредом при ООН. Она является отставным кадровым дипломатом. На дипломатическую службу поступила в 1982 году. Занимала перед уходом с госслужбы посты в Госдепартаменте США. В 2008-2012 годах была американским послом в Либерии. В 2013-2017 годах являлась помощником госсекретаря США по делам Африки. В 2017 году была отправлена в отставку при предыдущей администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, который представлял Республиканскую партию.