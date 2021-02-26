В парламенте Ливии считают, что процесс формирования кабмина вступил в критическую фазу

КАИР, 26 февраля. /ТАСС/. Процесс формирования правительства Ливии переживает в настоящее время критическую фазу. Такое мнение высказал в четверг ливийский парламентский источник, который представил ТАСС возможные варианты развития событий в стране после того, как глава Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба передал в парламент список кандидатов на министерские посты.

"Формирование правительства вступило в критическую и сложную фазу, - считает он. - Здесь и общие опасения относительно того, кто именно составит костяк кабмина, и разногласия между депутатами по поводу места и времени созыва парламента для утверждения правительства, и острая племенная борьба за разделение министерских портфелей между тремя регионами - Киренаика, Триполитания и Феццан". Источник в парламенте пояснил, что Дбейба пытается расширить состав своего кабинета, чтобы удовлетворить интересы и требования всех партий и блоков, поэтому говорить "о мини-правительстве не приходится".

Кроме того, по словам собеседника агентства, самый сложный сценарий заключается в том, что если парламент не соберется и не сможет утвердить кабинет Дбейбы, то вновь придется прибегнуть к помощи Форума ливийского политического диалога, состоящего из 75 выбранных международными посредниками представителей со всей Ливии. "Но это не означает автоматического завершения кризиса, так как 25 членов от Киренаики (восточная Ливия) будет бойкотировать форум, и кворум набрать не удастся, - сказал он. - И тогда временным органам исполнительной власти Ливии потребуется резолюция СБ ООН, чтобы они смогли выполнить свою миссию по подготовке к декабрьским выборам".

В четверг Дбейба передал в Палату представителей (парламент) список претендентов на министерские посты в его кабмине. Как ожидается, специальное заседание по вынесению вотума доверия может пройти в ближайшие дни в Сирте. Точная дата пока не определена. Согласно ряду источников, встреча может пройти в понедельник. Между тем, по информации телеканала Al Hadath, Салех уже намерен требовать внесения изменений в представленный список претендентов.

Избранному 5 февраля на проходившем в Швейцарии Форуме ливийского политического диалога премьеру отводился 21 день на формирование кабмина - его состав он должен был представить в парламент до 26 февраля. Кроме того, депутатам предстоит также одобрить избранный Президентский совет. Все эти процедуры утверждения необходимо завершить до 21 марта. В случае, если парламент не сможет вынести вотум доверия правительству, вопрос его одобрения будет передан участникам диалога.

Главной задачей переходных органов станет подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря текущего года, но до этого времени еще должен пройти референдум по проекту новой конституции.