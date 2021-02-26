Камала Харрис привела к присяге министра энергетики

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис привела в четверг к присяге министра энергетики Дженнифер Грэнхолм. Церемонию транслировал ряд американских телеканалов.

Ранее кандидатуру Грэнхолм утвердил Сенат Конгресса США.

Новый министр родилась в Ванкувере (Канада), вместе с семьей переехала в Калифорнию. У нее ирландские, норвежские и шведские корни. В 21 год Грэнхолм получила американское гражданство. В 2002 году она победила на выборах губернатора Мичигана, в 2006 году была переизбрана, занимала должность до 2011 года. На этом посту ей удалось увеличить расходы на образование и привлечь средства для создания рабочих мест в сфере альтернативной энергетики, принять закон о двухлетнем бесплатном образовании для людей, потерявших работу.